Washington (AFP) Amazon steigt in den Arzneimittelversand ein: Der US-Onlineriese kündigte am Donnerstag den Kauf des Unternehmens Pillpack an, das in allen 50 US-Bundesstaaten für Patienten deren rezeptpflichtige Medikamente zusammenstellt und ihnen zuschickt. Einen Kaufpreis nannte Amazon nicht. Bislang dominieren stationäre Ketten wie CVS und Walgreens den Verkauf von Medikamenten in den USA.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.