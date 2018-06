Frankfurt/Main (dpa) - Globaler Handelskonflikt, Konjunktursorgen, Koalitionskrach: Ausgerechnet zum 30. Geburtstag des Deutschen Aktienindex bereiten zahlreiche Störfeuer den Anlegern Kopfschmerzen. Ob der Dax nach einem Minus von teilweise rund 1000 Punkten binnen zwei Wochen schnell wieder auf die Beine kommt oder eine längere Durststrecke droht, ist offen.

Zumindest beim Thema Flüchtlingspolitik wurden auf dem EU-Gipfel Fortschritte gemacht. Das könnte reichen, den Konflikt zwischen CDU und CSU zu entschärfen, sagte Analyst Ulf Krauss von der Landesbank Helaba. Erste positive Signale seien von den Anlegern dankbar aufgenommen worden.

So erholte sich der Dax am Freitag ein Stück weit und schloss mit einem Plus von 1,06 Prozent bei 12 306,00 Punkten, nachdem er zuvor binnen zwei Wochen um bis rund 1000 Punkte abgesackt war.

Auf Trab hält die Anleger weiter der Handelskonflikt zwischen den USA und anderen Industriestaaten. So hatte US-Präsident Donald Trump jüngst mit weiteren Zöllen - diesmal auf Autos aus der EU - gedroht. Die EU-Staaten wiederum vereinbarten nun eine entschlossene Reaktion auf mögliche neue Zusatzabgaben. Auch zwischen den USA und China brodelt es.

Vor diesem Hintergrund rücken in der neuen Woche Stimmungsdaten aus der Industrie der Eurozone und den USA in den Fokus. Investoren werden genau darauf achten, inwieweit der globale Handelskonflikt Spuren hinterlassen hat.

In der zweiten Wochenhälfte stehen dann noch deutsche Industriedaten auf der Agenda. Zudem sorgt der US-Arbeitsmarktbericht für den Juni für Interesse. Auf der Unternehmensseite warten die Anleger auf die Berichtssaison für das zweite Quartal, die später im Juli Fahrt aufnehmen wird. Im Fokus bleibt zunächst die Autobranche mit dem Dieselskandal und drohenden US-Zöllen. Beachtung werden auch daher Absatzzahlen aus den USA und Deutschland finden.