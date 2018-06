Frankfurt/Main (AFP) Am Flughafen Frankfurt am Main haben Zollbeamte einen Drogenschmuggler mit fast einem Kilogramm Kokain im Magen erwischt. Der bereits Anfang Juni festgenommene 35-Jährige trug 70 gefüllte Plastiksäckchen im Körper mit sich, wie das Hauptzollamt am Freitag mitteilte. Die insgesamt 860 Gramm Kokain "in hochreiner Form" haben demnach einen Schwarzmarktwert von rund 36.000 Euro.

