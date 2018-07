Brüssel (AFP) Nach einem nächtlichen Verhandlungsmarathon zur Migrationspolitik haben die Staats- und Regierungschefs der EU ihren Gipfel in Brüssel am Freitag fortgesetzt. Bei den Beratungen am Vormittag soll es im Kreis der 27 EU-Länder ohne Großbritannien zunächst um den Stand der Brexit-Verhandlungen gehen. Danach wollen die 27 EU-Chefs über die Reform der Eurozone beraten. Grundlage sind dabei die Vorschläge, die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kürzlich in Meseberg ausgehandelt haben.

