Brüssel (AFP) Nach dem Giftanschlag von Salisbury wollen die Staats- und Regierungschefs der EU die Verbreitung chemischer Waffen wirksamer bekämpfen. Bei ihrem Gipfeltreffen in Brüssel forderten sie am Freitag ein "neues EU-Regelwerk restriktiver Maßnahmen" zur gemeinsamen Abwehr von Chemiewaffen, das "so schnell wie möglich" angenommen werden solle. Darin enthalten sein sollten "Maßnahmen zur Beschränkung des Gebrauchs und der Verbreitung chemischer Waffen".

