Berlin (AFP) Wer beim Gottesdienst kein Bargeld dabei hat, soll in Berlin und Brandenburg künftig auch mit Karte spenden können. Mit einem sogenannten digitalen Klingelbeutel will die evangelische Kirche dort die Kollekte auch per Kredit- oder Girokarte einsammeln - ohne dass eine PIN oder eine Unterschrift nötig ist. Anfang Juli soll der zum Patent angemeldete Prototyp in Berlin vorgestellt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.