Berlin (AFP) Die Hausärzte fühlen sich von den Krankenkassen zunehmend gegängelt. Es gebe etwa im Streit um die Ausweitung der Sprechstundenzeiten zunehmende Bestrebungen, unmittelbar in den Alltag der Ärzte einzugreifen, kritisierte der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbands, Ulrich Weigeldt, in einem am Freitag veröffentlichten offenen Brief an den Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen.

