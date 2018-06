Bayreuth (AFP) Die Leiche einer in Nordspanien gefundenen Frau ist eindeutig als die vermisste Tramperin Sophia L. identifiziert worden. Mit Hilfe eines vom bayerischen Landeskriminalamts erstellten DNA-Profils sei die in der Nähe einer Tankstelle entdeckte Frauenleiche identifiziert worden, teilten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Bayreuth am Freitag mit. Angaben zu den Todesumständen der 28-Jährigen könnten derzeit nicht gemacht werden.

