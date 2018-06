Leuna (AFP) In den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten in der Chemieindustrie im Nordosten des Landes haben Arbeitgeber und die Gewerkschaft IG BCE keine Einigung erzielt. Die Gewerkschaft, die ein Gehaltsplus von sechs Prozent fordert, bezeichnete dies am Freitag als "enttäuschend und unverständlich". Die Arbeitgeber lehnen die Forderung als "überzogen" ab.

