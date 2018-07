Berlin (AFP) CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Beschlüsse des EU-Gipfels zur Migrationspolitik als "wichtigen Fortschritt" bezeichnet. Dass alle EU-Mitgliedstaaten "in dieser Schicksalsfrage gemeinsam handeln, ist gerade in diesen Zeiten eine gute Nachricht für Europa und für Deutschland", sagte Kramp-Karrenbauer am Freitag in Berlin. Die CDU arbeite "mit aller Kraft" daran, die Zuwanderung nach Deutschland zu ordnen, zu steuern und zu begrenzen.

