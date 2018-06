Brüssel (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Einigung beim EU-Gipfel auf gemeinsame Beschlüsse zur Migration begrüßt. Dies sei eine "gute Botschaft", sagte Merkel am frühen Freitagmorgen nach stundenlangen Diskussionen in Brüssel. Sie sei nun optimistisch, dass die EU an Themen wie der europäischen Asylreform weiterarbeiten könne. Hier sei aber "noch viel zu tun", um "die verschiedenen Sichtweisen auch zu überbrücken".

