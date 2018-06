Gießen (AFP) Beim Großbrand einer Lagerhalle mit teuren Traktoren in Mittelhessen ist ein Millionenschaden entstanden. Das Feuer in der Maschinen- und Lagerhalle in Grünberg brach am späten Donnerstagabend aus, wie die Polizei Gießen mitteilte. In der Halle wurden demnach zum Teil sehr hochwertige Traktoren und Maschinen gelagert. Den Gesamtschaden schätzten die Ermittler auf rund eine Million Euro.

