Karlsruhe (AFP) Das Bundesverfassungsgericht verkündet am 18. Juli sein Urteil zum Rundfunkbeitrag. Das teilte das höchste deutsche Gericht am Freitag in Karlsruhe mit. Das derzeitige Finanzierungsmodell für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk steht nach Verfassungsbeschwerden von drei Privatleuten und des Autovermieters Sixt auf dem Prüfstand.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.