London (AFP) Während in der Europäischen Union derzeit mitunter sehr polemisch über die Einwanderungspolitik diskutiert wird, haben rund 500 führende Intellektuelle in einem offenen Brief für eine nüchternere und auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierende Debatte geworben. "Wir fordern einen radikalen Paradigmenwechsel im Umgang mit Migration und Asyl, basierend auf einem rationalen, wissenschaftlich fundierten und humanistischen Ansatz", heißt es in dem Brief, den die britische Zeitung "The Guardian" am Freitag veröffentlichte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.