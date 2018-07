New York (AFP) Der US-Sportartikelhersteller Nike hat im vierten Quartal seines Geschäftsjahres 1,1 Milliarden US-Dollar (943 Millionen Euro) Gewinn gemacht. Das bedeutet einen Anstieg von 12,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Nach der Bekanntgabe des Quartalsberichts am Donnerstag schoss die Nike-Aktie in die Höhe.

