Moskau (AFP) Einen Tag nach einer Abmahnung des russischen Staatssenders RT in Frankreich hat die russische Medienaufsicht dem französischen Fernsehsender France 24 einen Gesetzesbruch vorgeworfen. Der französische Auslandssender habe Artikel 19.1 des russischen Mediengesetzes verletzt, heißt es in einer Erklärung der Aufsichtsbehörde Roskomnadsor, die der Nachrichtenagentur AFP am Freitag vorlag. Dem Sender wurde angedroht, seine Aktivitäten in Russland per Gerichtsentscheidung auszusetzen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.