Al-Sura (AFP) Mehrere Orte unter Kontrolle der Rebellen im Süden Syriens stehen in Verhandlungen mit Russland über eine Rückkehr der syrischen Armee. In acht Ortschaften im Osten der Provinz Daraa verhandelten die Rebellen über örtliche Würdenträger mit Vertretern Russlands, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Sana gab es bereits in drei Orten eine Einigung.

