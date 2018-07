Augsburg (dpa) - Mit ihrem Asylstreit haben die Unionsparteien der AfD ihr Lieblingsthema genommen - zumindest vorübergehend. Da noch unklar war, ob sich CDU und CSU in dieser Frage einigen, kämpften sich die Delegierten des AfD-Bundesparteitags in Augsburg durch zähe Debatten zu Themen wie Rente, Dieselabgase und Syrien-Sanktionen. Vize-AfD-Chef Jörg Meuthen benannte Österreichs konservativen Kanzler Sebastian Kurz als Mitstreiter für eine "Festung Europa". Kurz erklärte aber, er wolle kein AfD-Verbündeter sein. In der Nähe des Parteitags protestierten rund 5000 Menschen gegen die AfD.

