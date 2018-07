Augsburg (AFP) Ausstieg aus der gesetzlichen Rente und Steuerentlastungen für "einfache Arbeit": Auf dem AfD-Parteitag in Augsburg hat Parteichef Jörg Meuthen eine Wende in der Altersvorsorge hin zu größtmöglicher Eigenverantwortung gefordert; diese müsse einhergehen mit einem Umbruch im Steuersystem und der deutlich höheren Besteuerung von "Luxuskonsum", sagte Meuthen am Samstag. Er sprach von einer "geradezu himmelschreienden Steuerwelt, in der die Klassengesellschaft zementiert wird".

