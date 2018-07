Berlin (AFP) Die Grünen bewerten den neuen Kurs in der Flüchtlingspolitik in Deutschland und Europa kritisch. "Geschlossene Lager lehnen wir ab", sagte Fraktionschef Anton Hofreiter am Samstag in Berlin. "Was notwendig wäre, wären legale Fluchtwege" und "Kontingente für die Schwächsten", forderte er weiter. "Wenn ein Mensch den Folterkellern von Assad entkommen ist, braucht er schnelle Betreuung und keine gefängnisartige Einrichtung."

