Hamburg (AFP) Zwei Vorschläge aus Deutschland haben dem Welterbekomitee der UN-Kulturorganisation Unesco bei ihrer aktuellen Tagung im Golfemirat Bahrain vorgelegen, über einen hat sie inzwischen entschieden: Die archäologische Grenzlandschaft von Haithabu und dem Danewerk in Schleswig-Holstein ist am Samstag in die Unesco-Welterbeliste aufgenommen worden. Eine Entscheidung zum weiteren deutschen Kandidaten, dem Naumburger Dom, lag zunächst nicht vor. Die 43. deutsche Unesco-Welterbestätte Haithabu und Danewerk im Kurzprofil:

