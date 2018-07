Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Rande des EU-Gipfels in Brüssel neben den geplanten Abkommen mit Spanien und Griechenland mit 14 weiteren Staaten Absprachen über eine beschleunigte Rückführung von Flüchtlingen getroffen. Das verlautete am Samstag aus Koalitionskreisen in Berlin. Die entsprechenden Verwaltungsvereinbarungen sollen es erleichtern, Flüchtlinge wieder zurückzuschicken, die bereits in anderen EU-Staaten registriert wurden.

