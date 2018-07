Berlin (AFP) SPD-Chefin Andrea Nahles hat ihre Unterstützung für die EU-Gipfelbeschlüsse zur Flüchtlingspolitik bekräftigt, zugleich aber auch deutliche Vorbehalte geltend gemacht. "Wir haben das begrüßt", sagte Nahles am Samstag zu den Entscheidungen in Brüssel. Sie stellte aber auch klar, die geplanten Flüchtlingszentren in EU-Staaten dürften "keine geschlossenen Einrichtungen sein". Auch äußerte sie sich skeptisch zu möglichen Aufnahmezentren für Flüchtlinge in nordafrikanischen Ländern.

