Madrid (AFP) Eine spanische Hilfsorganisation hat am Samstag rund 60 Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet. Die Organisation Proactiva Open Arms teilte mit, ihr Schiff habe 59 Migranten an Bord genommen, die in Libyen in See gestochen waren. Das Schiff wolle einen "sicheren Hafen" ansteuern, es sei aber noch unklar, wo es anlegen könne.

