Wilhelmshaven (AFP) Ein Betrunkener hat sich auf einem See in Wilhelmshaven mit einem Bierkrug aus Seenot gerettet. Der 36-Jährige stahl am Samstagabend ein Tretboot, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das allerdings war in so schlechtem Zustand, dass es fast sank.

