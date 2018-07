Berlin (AFP) Im erneut eskalierten Streit der Unionsparteien über die Flüchtlingspolitik hat Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) zur Besonnenheit aufgerufen. Es könne nun "nicht im Ernst darum gehen, ob etwas mehr oder weniger wirkungsgleich ist", sagte Bouffier am Sonntag in Berlin mit Blick auf konfrontative Äußerungen von CSU-Chef Horst Seehofer in München. Entscheidend sei vielmehr, "dass wir besonnen bleiben, dass die Union beieinander bleibt".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.