Berlin (AFP) Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat die Unionsparteien aufgerufen, ihren Konflikt um die Zurückweisung bestimmter Flüchtlinge an der Grenze beizulegen. "Der Streit in der Union hätte nie so eskalieren dürfen", erklärte Kretschmer am Sonntag. Denn es handle sich "im Kern um eine Sachfrage". In der Gesamtschau erschließe sich nicht, "warum hier zwischen CDU und CSU keine Verständigung erreicht werden kann".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.