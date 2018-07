München (AFP) Horst Seehofer will als Bundesinnenminister und als CSU-Chef zurücktreten. Dies kündigte er am Sonntagabend im CSU-Vorstand und der CSU-Landesgruppe an, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Nähere Informationen wurden zunächst nicht bekannt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.