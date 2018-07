München (AFP) Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die Schwesterpartei CDU mit Blick auf den Flüchtlingsstreit der Union scharf kritisiert. Noch nie habe es vor einer bayerischen Landtagswahl so wenig Unterstützung durch die CDU gegeben, sagte Söder am Sonntag laut Teilnehmerangaben in einer gemeinsamen Sitzung des CSU-Vorstands und der CSU-Landesgruppe im Bundestag in München.

