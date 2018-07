Jerusalem (AFP) Israel will keine syrischen Flüchtlinge ins Land lassen, die vor den Kämpfen in den angrenzenden Gebieten in Süd-Syrien Schutz suchen. "Wir werden unsere Grenzen nach Süd-Syrien weiter verteidigen", sagte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Sonntag in Jerusalem. "Wir werden keinen Einlass in unser Land gewähren." Allerdings werde Israel seine humanitäre Hilfe ausbauen.

