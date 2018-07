Paris (AFP) Bei einem Angriff mutmaßlicher Extremisten in Mali sind am Sonntag mindestens zwei Menschen getötet und rund 20 weitere verletzt worden, darunter vier französische Soldaten. Der Angriff ereignete sich in Gao im Norden des Landes, wie der französische Generalstab mitteilte. Die Soldaten sind Teil der "Operation Barkhane". Die malischen Behörden sprachen von vier getöteten und 23 verletzten Zivilisten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.