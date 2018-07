Spielberg (dpa) - Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat das Formel-1- Rennen in Österreich gewonnen. Der Niederländer kam am Sonntag bei seinem ersten Saisonsieg in Spielberg vor dem Ferrari-Duo Kimi Räikkönen und Sebastian Vettel ins Ziel.

Für Mercedes endete der Grand Prix von Österreich mit einem Desaster: Der Brite Lewis Hamilton schied beim neunten von 21 Saisonrennen in der Schlussphase aus und verlor die WM-Führung wieder an Vettel. Valtteri Bottas, der von der Pole Position aus gestartet war, fiel mit einem Hydraulikschaden an seinem Mercedes aus. In der Fahrerwertung führt Vettel jetzt mit 146 Punkten einen Zähler vor Hamilton.

