Berlin (AFP) CDU und CSU haben eine Einigung in ihrem Konflikt um die Asylpolitik erzielt. "Wir haben uns nach intensiven Verhandlungen zwischen CDU und CSU geeinigt", sagte CSU-Chef Horst Seehofer am Montagabend in Berlin. Diese klare Vereinbarung erlaube ihm, sein Amt als Bundesinnenminister weiterzuführen.

