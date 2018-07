Köln (AFP) Wissenschaftler haben einen extrem jungen Exoplaneten im Stadium seiner Entstehung entdeckt und untersucht. Der Gasriese mit der Bezeichnung PDS 70 b befindet noch in der Umgebung seiner Geburt und dürfte weiterhin neue Materie auf sich ziehen, wie das Max-Planck-Institut für Astronomie (MPIA) am Montag in Heidelberg mitteilte. Der Planet biete damit die einzigartige Gelegenheit, Entstehungsmodelle von Planeten zu testen.

