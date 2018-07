Berlin (AFP) CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer sieht in der unionsinternen Einigung auf Transitzentren eine Lösung, mit der "in hervorragender Weise" die Migration nach Deutschland begrenzt werden könne. Nach dem Treffen zwischen CDU und CSU am Montagabend in Berlin zeigte sie sich zuversichtlich, dass "wir auf der anderen Seite die gute Nachbarschaft mit Europa wahren".

