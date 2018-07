Berlin (AFP) Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) erwartet, dass die große Koalition nicht an dem Unionsstreit um die Flüchtlingspolitik zerbricht. "Wir können nicht an diesem Punkt die Koalition in Frage stellen", sagte Müller am Montag in der ARD. Die CSU bleibe in der Regierung, auch die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU bleibe bestehen.

