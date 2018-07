Berlin (AFP) CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat in der Sitzung der Unionsfraktion am Montagnachmittag den Zusammenhalt der Fraktionsgemeinschaft beschworen. "Eine Schicksalsgemeinschaft bewährt sich erst, wenn sie herausgefordert wird", sagte er nach Angaben aus Teilnehmerkreisen. "Wir haben in 70 Jahren gemeinsame Fraktion viele Höhen und Tiefen erlebt", betonte er.

