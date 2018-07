Berlin (AFP) FDP-Parlamentsgeschäftsführer Marco Buschmann hat den von der Union erzielten Kompromiss zur Asylpolitik skeptisch beurteilt. "Es wäre gut, wenn sich die Union zusammenrauft und die inakzeptable Hängepartie, die sie dem Land zugemutet hat, nun endgültig beendet", sagte Buschmann am Montagabend der Nachrichtenagentur AFP. In der Sache sei es richtig, dass Deutschland illegale Sekundärmigration auch an seinen Grenzen bekämpfe.

