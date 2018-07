Berlin (AFP) SPD-Chefin Andrea Nahles hat eine Befassung mit dem so genannten Masterplan zur Asylpolitik von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) abgelehnt. Die SPD orientiere sich an den Vereinbarungen im Koalitionsvertrag, sagte Nahles laut Fraktionskreisen am Montag vor den Abgeordneten ihrer Partei in Berlin. "Wir beschäftigen uns nicht mit dem Masterplan", sagte sie demnach. Die Zukunft des Plans sei ohnehin ungewiss.

