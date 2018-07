München (AFP) CSU-Chef Horst Seehofer hat den geplanten neuen Einigungsversuch mit CDU-Chefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel im Flüchtlingsstreit der Union als "Entgegenkommen" von ihm an seine Partei bezeichnet. Ohne eine Einigung in dem für Montag geplanten Gespräch werde er in den nächsten drei Tagen den Rücktritt als Parteichef und Bundesinnenminister vollziehen, sagte Seehofer in der Nacht in München. Es gehe auch um die Handlungsfähigkeit der großen Koalition.

