München (AFP) Vor dem Krisengipfel zwischen CDU und CSU hat sich Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) kämpferisch gezeigt. "Ich lasse mich nicht von einer Kanzlerin entlassen, die nur wegen mir Kanzlerin ist", sagte Seehofer am Montag der "Süddeutschen Zeitung". Er befinde sich in einer Situation, die für ihn "unvorstellbar" sei: "Die Person, der ich in den Sattel verholfen habe, wirft mich raus."

