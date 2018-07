Hamburg (AFP) Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gibt einem "Spiegel"-Bericht ihren Anhängern bereits Tipps für eine Flucht aus Syrien. Der IS habe eine Internetseite eingerichtet, die sich gezielt an ausländische Dschihadisten richte, berichtete das Magazin am Montag unter Berufung auf ein internes Papier der deutschen Sicherheitsbehörden.

