Berlin (AFP) Die Spitzen der Unionsparteien sind in der Berliner CDU-Zentrale zusammengekommen, um einen letzten Versuch zur Einigung im Flüchtlingsstreit zu unternehmen. CSU-Chef Horst Seehofer äußerte sich bei seinem Eintreffen am frühen Montagabend vor den wartenden Journalisten zunächst nicht zu dem Streit, auch die anderen Teilnehmer gaben keine Stellungnahmen ab. Vom Ausgang des Gesprächs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dürfte Seehofers Verbleib in den Ämtern des CSU-Vorsitzenden und des Bundesinnenministers abhängen.

