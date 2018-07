Bremen (AFP) Der Verkauf der traditionsreichen Biermarken Hasseröder und Diebels an den Finanzinvestor CK Corporate Finance ist vorerst geplatzt. Der Braukonzern AB Inbev kündigte am Montag an, nun wieder Gespräche "mit ausgewählten Interessenten" über eine Übernahme der beiden Marken führen zu wollen. Grund dafür ist demnach, dass CK Corporate Finance "nicht allen Vertragsanforderungen für den Abschluss der Transaktion Mitte 2018" nachkam.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.