Berlin (AFP) Im Tarifstreit bei den Tageszeitungen haben sich Verleger und die Gewerkschaft Deutscher Journalistenverband (DJV) in der siebten Verhandlungsrunde auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Die Deutsche Journalistinnen- und Journalistenunion (DJU) in der Gewerkschaft Verdi habe sich der Einigung allerdings nicht angeschlossen, teilte der Bundesverband der Deutschen Zeitungsverleger (BDZV) am Montag mit.

