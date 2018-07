Teheran (AFP) Bei Protesten gegen die Wasserverschmutzung im Südwesten des Iran ist es erneut zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Irna am Montag berichtete, gingen die Demonstranten am Sonntagabend in der Stadt Abadan auf die Straße. Am Samstag hatte es in der Nachbarstadt Chorramschahr Proteste und Zusammenstöße gegeben. Dabei wurden elf Menschen verletzt.

