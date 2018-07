Paris (AFP) Der Chef der EU-Grenzschutzbehörde Frontex, Fabrice Leggeri, hat ein Ende der Naivität der EU-Staaten in der Flüchtlingspolitik begrüßt. Die Beschlüsse des jüngsten EU-Gipfels bedeuteten "eine europäische Trendwende und das Ende einer gewissen Naivität" in Migrationsfragen, sagte Leggeri am Montag dem französischen Fernsehsender CNews. Die Staats- und Regierungschefs hatten sich Ende vergangener Woche in Brüssel auf eine Verschärfung des Kurses in der Flüchtlingspolitik geeinigt.

