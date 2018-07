Johannesburg (AFP) In Südafrika ist eine Frau nach einem Verkehrsunfall fälschlicherweise für tot erklärt und später lebend im Leichenschauhaus entdeckt worden. Drei augenscheinlich tote Unfallopfer seien am 24. Juni von einem Einsatzort ins Leichenschauhaus gebracht worden, sagte am Montag der Einsatzleiter des privaten Rettungsdienstes, der zum Unfallort gerufen worden war. In der Leichenhalle sei dann aufgefallen, dass eines der Opfer noch atmete.

