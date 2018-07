Berlin (AFP) Der CDU-Bundesvorstand hat seine Beratungen über das weitere Vorgehen in der unionsinternen Krise in der Nacht zum Montag vertagt. Das Gremium werde am Morgen um 08.30 Uhr erneut zusammenkommen, teilte eine Parteisprecherin mit. Die CDU hatte zuvor auf offizielle Äußerungen nach der Sitzung der CSU-Spitze zum Asylstreit in München gewartet, die aber zunächst ausblieben.

