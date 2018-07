Washington (AFP) Die USA werden die Annexion der Krim durch Russland nicht anerkennen. Die Sanktionen gegen Russland blieben bestehen, "bis Russland die Halbinsel an die Ukraine zurück gibt", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, am Montag in Washington. "Wir erkennen Russlands Versuch, die Krim zu annektieren, nicht an."

